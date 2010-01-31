FACUA informa

Boletín semanal número 66
31/01/2010

Yamaha realiza una llamada a revisión de sus motocicletas YBR250

Los precios en origen y destino de los alimentos básicos descienden, según un estudio de FACUA Málaga

Se produce la tercera alerta sobre alimentos para niños de Sanutri en dos años

FACUA Córdoba lamenta que la concejala de Transportes no haya valorado sus reivindicaciones sobre la ordenanza del taxi

Un defecto en motocicletas Peugeot Satelis puede provocar que fallen los frenos

FACUA Jaén denuncia las continuas interrupciones en el suministro eléctrico en la Comarca del Condado

FACUA Andalucía desarrollará en 2010 un programa informativo y formativo en materia de vivienda

Telecomunicaciones, electricidad y servicios bancarios, los tres sectores más denunciados en FACUA durante 2009

FACUA Sevilla reclama a Orange que indemnice a los vecinos de Aznalcázar afectados por la interrupción del servicio

296 notificaciones por calzado contaminado con dimetilfumarato en 2009

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