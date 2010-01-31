FACUA informa
Boletín semanal número 66
31/01/2010
Yamaha realiza una llamada a revisión de sus motocicletas YBR250
Los precios en origen y destino de los alimentos básicos descienden, según un estudio de FACUA Málaga
Se produce la tercera alerta sobre alimentos para niños de Sanutri en dos años
FACUA Córdoba lamenta que la concejala de Transportes no haya valorado sus reivindicaciones sobre la ordenanza del taxi
Un defecto en motocicletas Peugeot Satelis puede provocar que fallen los frenos
FACUA Jaén denuncia las continuas interrupciones en el suministro eléctrico en la Comarca del Condado
FACUA Andalucía desarrollará en 2010 un programa informativo y formativo en materia de vivienda
Telecomunicaciones, electricidad y servicios bancarios, los tres sectores más denunciados en FACUA durante 2009
FACUA Sevilla reclama a Orange que indemnice a los vecinos de Aznalcázar afectados por la interrupción del servicio
296 notificaciones por calzado contaminado con dimetilfumarato en 2009
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