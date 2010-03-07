FACUA informa

Boletín semanal número 71
07/03/2010

Una compañía de telecomunicaciones y una aerolínea encabezan las votaciones a la peor empresa del año

FACUA Córdoba critica que el Servicio Municipal de Consumo de la capital sólo atienda a los ciudadanos dos días a la semana

Las grandes compañías de móvil se saltan la obligación de limitar el uso de Internet en 'roaming' para evitar facturas desorbitadas

FACUA Cádiz informa a los afectados por el apagón en las barriadas Las Torres y Sagrada Familia de Jerez

9 de cada 10 usuarios creen que el Gobierno sólo se preocupa por los intereses de la industria cultural

FACUA Málaga y la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Benalmádena han firmado un convenio de colaboración

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