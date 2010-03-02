FACUA Málaga y la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Benalmádena han firmado un convenio de colaboración
El objetivo es fomentar las relaciones entre ambos y contribuir a la mejora de las condiciones del mercado.
FACUA.org
Málaga-02/03/2010
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La Asociación de Consumidores en Acción de Málaga-FACUA y la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Benalmádena, ACEB, han firmado este miércoles un convenio de colaboración.
El objetivo es fomentar las relaciones con este sector, as