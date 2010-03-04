FACUA Córdoba critica que el Servicio Municipal de Consumo de la capital sólo atienda a los ciudadanos dos días a la semana
Facilitan a los consumidores que soliciten información o asesoramiento sobre consumo únicamente un total de veinte números al día.
FACUA.org
Córdoba-04/03/2010
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La Asociación de Consumidores en Acción de Córdoba-FACUA considera inaceptable que un Servicio Municipal de Consumo de Córdoba sólo le dedique a la atención al consumidor dos días de la semana. Estas consultas se pueden realizar los martes y jueves