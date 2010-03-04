Nuestras accionesDesinformación en los servicios de atención al cliente

Las grandes compañías de móvil se saltan la obligación de limitar el uso de Internet en 'roaming' para evitar facturas desorbitadas

Desde el 1 de marzo los usuarios tienen derecho a solicitar límites de hasta 50 euros mensuales, pero los teleoperadores dicen desconocer la imposición fijada por un Reglamento europeo.

FACUA.org
España-04/03/2010
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción denuncia que los servicios de atención al cliente de las grandes compañías de móvil españolas se están saltando la obligación de limitar el uso de Internet en roaming dentro de la UE a los usuarios que lo

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos