Las grandes compañías de móvil se saltan la obligación de limitar el uso de Internet en 'roaming' para evitar facturas desorbitadas
Desde el 1 de marzo los usuarios tienen derecho a solicitar límites de hasta 50 euros mensuales, pero los teleoperadores dicen desconocer la imposición fijada por un Reglamento europeo.
FACUA.org
España-04/03/2010
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