FACUA informa

Boletín semanal número 75
04/04/2010

FACUA critica que Fomento no regula los derechos de los usuarios ante cancelaciones de transportes por huelgas

FACUA recomienda a los afectados por el cierre de Air Comet que recopilen la documentación para poder reclamar

FACUA denuncia a Yacom por cobrar 29 euros a los clientes que se dan de baja

Telecomunicaciones sigue sin poner freno al uso ilegal de líneas 807 para atender consultas y reclamaciones

FACUA Cádiz reitera que la decisión de desalojarla de su sede es una represalia del Ayuntamiento

Andalucía impone a Marsans una ridícula sanción de 1.000 euros por anunciar precios inferiores a los reales

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