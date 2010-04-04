FACUA informa
Boletín semanal número 75
04/04/2010
FACUA critica que Fomento no regula los derechos de los usuarios ante cancelaciones de transportes por huelgas
FACUA recomienda a los afectados por el cierre de Air Comet que recopilen la documentación para poder reclamar
FACUA denuncia a Yacom por cobrar 29 euros a los clientes que se dan de baja
Telecomunicaciones sigue sin poner freno al uso ilegal de líneas 807 para atender consultas y reclamaciones
FACUA Cádiz reitera que la decisión de desalojarla de su sede es una represalia del Ayuntamiento
Andalucía impone a Marsans una ridícula sanción de 1.000 euros por anunciar precios inferiores a los reales
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