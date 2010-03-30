Nuestras accionesMedio año después de las últimas denuncias de FACUA

Telecomunicaciones sigue sin poner freno al uso ilegal de líneas 807 para atender consultas y reclamaciones

FACUA denunció en octubre a veinticuatro empresas que se lucran a costa de las consultas de sus clientes y de las reclamaciones que plantean quienes sufren problemas con la calidad de los productos o servicios prestados o retrasos en la entrega de artículos.

FACUA.org
España-30/03/2010
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Medio año después de la batería de denuncias presentadas por FACUA-Consumidores en Acción contra veinticuatro empresas, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones (Setsi) sigue sin poner freno al uso ilegal de líneas con prefijo 807 para la atenci&oacu

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