Telecomunicaciones sigue sin poner freno al uso ilegal de líneas 807 para atender consultas y reclamaciones
FACUA denunció en octubre a veinticuatro empresas que se lucran a costa de las consultas de sus clientes y de las reclamaciones que plantean quienes sufren problemas con la calidad de los productos o servicios prestados o retrasos en la entrega de artículos.
FACUA.org
España-30/03/2010
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Medio año después de la batería de denuncias presentadas por FACUA-Consumidores en Acción contra veinticuatro empresas, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones (Setsi) sigue sin poner freno al uso ilegal de líneas con prefijo 807 para la atenci&oacu