FACUA recomienda a los afectados por el cierre de Air Comet que recopilen la documentación para poder reclamar
La empresa ha presentado concurso voluntario de acreedores y habrá que esperar a que el juez emita su auto aceptando o no el mismo.
FACUA.org
España-31/03/2010
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Los pasajeros afectados por el cierre de Air Comet, la compañía aérea del Grupo Marsans propiedad del presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán y su socio Gonzalo Pascual, deben recopilar toda la documentación relativa a sus vuelos cancelad