FACUA informa
Boletín semanal número 83
30/05/2010
Un problema en los frenos lleva a Honda a revisar automóviles Civic y Jazz
FACUA Cádiz continúa atendiendo a los consumidores en la avenida de Andalucía 88
La Fundación FACUA se reúne con la Fundación Cajasol
La Fundación FACUA y Bogaris firman un convenio marco de colaboración
FACUA Sevilla y la Federación Local de Asociaciones de Vecinos de Alcalá de Guadaíra han firmado un convenio de colaboración
'Minimulta' de 3.000 euros de la Comunidad de Madrid a Marsans por anunciar precios inferiores a los reales
FACUA Córdoba denuncia un cúmulo de irregularidades en establecimientos ambulantes instalados en la Feria de Mayo
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