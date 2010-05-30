FACUA informa

Boletín semanal número 83
30/05/2010

Un problema en los frenos lleva a Honda a revisar automóviles Civic y Jazz

FACUA Cádiz continúa atendiendo a los consumidores en la avenida de Andalucía 88

La Fundación FACUA se reúne con la Fundación Cajasol

La Fundación FACUA y Bogaris firman un convenio marco de colaboración

FACUA Sevilla y la Federación Local de Asociaciones de Vecinos de Alcalá de Guadaíra han firmado un convenio de colaboración

'Minimulta' de 3.000 euros de la Comunidad de Madrid a Marsans por anunciar precios inferiores a los reales

FACUA Córdoba denuncia un cúmulo de irregularidades en establecimientos ambulantes instalados en la Feria de Mayo

FACUAFACUA logo
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?
Hacerme socio

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos