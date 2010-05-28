Nuestras acciones

FACUA Cádiz continúa atendiendo a los consumidores en la avenida de Andalucía 88

La realización de obras de mejora en la fachada del inmueble induce a pensar que dicha actividad ha cesado.

FACUA.org
Cádiz-28/05/2010
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Asociación de Consumidores en Acción de Cádiz-FACUA aclara que continúa atendiendo a los consumidores en su sede en la avenida de Andalucía 88. La decisión del Ayuntamiento de Cádiz de desalojarla del local en el que se encuentra su sede no ha p

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos