FACUA Sevilla y la Federación Local de Asociaciones de Vecinos de Alcalá de Guadaíra han firmado un convenio de colaboración
Desarrollarán actuaciones conjuntas así como un programa de formación y defensa de los consumidores.
FACUA.org
Sevilla-26/05/2010
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La Asociación de Consumidores en Acción de Sevilla-FACUA y la Federación Local de Asociaciones Vecinales de Alcalá de Guadaíra Alguadaría han firmado este martes un convenio para el desarrollo de actuaciones conjuntas en materia de consumo.
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