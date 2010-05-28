Un problema en los frenos lleva a Honda a revisar automóviles Civic y Jazz
El pasador del pedal de freno puede desprenderse, lo que provocaría un ligero aumento en el recorrido o la altura del pedal.
FACUA.org
España-28/05/2010
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FACUA-Consumidores en Acción informa que Honda ha realizado una llamada a revisión que afecta a automóviles de los modelos Civic y Jazz por un problema en los frenos.
Se trata de vehículos Honda Civic de los tipos FK1, FK2, FK3, FN1, FN2, FN3 y FN4 y Honda Jazz