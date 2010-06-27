FACUA informa
Boletín semanal número 87
27/06/2010
Las eléctricas amenazan a los usuarios con penalizaciones de hasta 30 euros en los recibos si no instalan limitadores de potencia
FACUA Sevilla y la Asociación Provincial de Oficinas de Farmacia de Sevilla firman un convenio de colaboración
FACUA Andalucía culmina un programa informativo y formativo en materia de transporte público
Contundente rechazo del CCUA a la subida de más del 6% por viajero-kilómetro que se aplicará a los autobuses interurbanos
FACUA Jaén y la Federación de Vecinos Himilce de Linares han suscrito un acuerdo de colaboración
El Ayuntamiento de Cádiz abre el nuevo Museo Taller Litográfico sin disponer de ascensor
Una familia murciana pierde su vivienda tras la negativa de la Caja de Ahorros del Mediterráneo a llegar a un acuerdo para evitar su embargo
Microsoft retira el anuncio donde sugería que el usuario de Firefox, Chrome, Opera y Safari no está "protegido"
FACUA
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?Hacerme socio