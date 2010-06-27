FACUA informa

Boletín semanal número 87
27/06/2010

Las eléctricas amenazan a los usuarios con penalizaciones de hasta 30 euros en los recibos si no instalan limitadores de potencia

FACUA Sevilla y la Asociación Provincial de Oficinas de Farmacia de Sevilla firman un convenio de colaboración

FACUA Andalucía culmina un programa informativo y formativo en materia de transporte público

Contundente rechazo del CCUA a la subida de más del 6% por viajero-kilómetro que se aplicará a los autobuses interurbanos

FACUA Jaén y la Federación de Vecinos Himilce de Linares han suscrito un acuerdo de colaboración

El Ayuntamiento de Cádiz abre el nuevo Museo Taller Litográfico sin disponer de ascensor

Una familia murciana pierde su vivienda tras la negativa de la Caja de Ahorros del Mediterráneo a llegar a un acuerdo para evitar su embargo

Microsoft retira el anuncio donde sugería que el usuario de Firefox, Chrome, Opera y Safari no está "protegido"

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