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FACUA Andalucía culmina un programa informativo y formativo en materia de transporte público

La Federación ha realizado diferentes publicaciones para los consumidores, jornadas de estudio y un ciclo de talleres en las ocho provincias andaluzas.

FACUA.org
Andalucía-22/06/2010
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La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA culmina un programa de actividades informativas, formativas y de defensa de los consumidores referente al transporte público, sus ventajas frente al uso del vehículo privado así como de la importa

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