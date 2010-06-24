Las eléctricas amenazan a los usuarios con penalizaciones de hasta 30 euros en los recibos si no instalan limitadores de potencia
Serán inútiles cuando coloquen los nuevos contadores. FACUA insta a Industria a revocar una regulación absurda que sólo provoca un gasto innecesario para los consumidores.
FACUA.org
España-24/06/2010
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FACUA-Consumidores en Acción advierte que las eléctricas están amenazando a los usuarios con importantes penalizaciones de hasta 30 euros en los recibos si no instalan limitadores de potencia que serán inútiles cuando les coloquen los nuevos contadores digitales