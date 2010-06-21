Microsoft retira el anuncio donde sugería que el usuario de Firefox, Chrome, Opera y Safari no está "protegido"
"¡Sin 'La Fuerza' navegando estás!", advertía a los usuarios de navegadores de la competencia en un anuncio protagonizado por el maestro Yoda de 'La guerra de las galaxias'.
FACUA.org
España-21/06/2010
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Tras la reclamación de FACUA-Consumidores en Acción, Microsoft ha retirado un anuncio donde sugería que el usuario de navegadores como Firefox, Chrome, Opera y Safari no está «protegido», invitándole a utilizar su Internet Explorer 8.
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