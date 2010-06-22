Contundente rechazo del CCUA a la subida de más del 6% por viajero-kilómetro que se aplicará a los autobuses interurbanos
Se incrementará desde los 0,94 hasta 1,00 euro, cuando el IPC de referencia (agosto de 2009) fue de -0,80 euros.
FACUA.org
Andalucía-22/06/2010
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
En el segundo trimestre de cada año, según establece la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, la Consejería competente en la materia, en este caso la de Obras Públicas y Transportes, emite una orden mediante la que se revisa el mínimo de percep