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Contundente rechazo del CCUA a la subida de más del 6% por viajero-kilómetro que se aplicará a los autobuses interurbanos

Se incrementará desde los 0,94 hasta 1,00 euro, cuando el IPC de referencia (agosto de 2009) fue de -0,80 euros.

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Andalucía-22/06/2010
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En el segundo trimestre de cada año, según establece la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, la Consejería competente en la materia, en este caso la de Obras Públicas y Transportes, emite una orden mediante la que se revisa el mínimo de percep

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