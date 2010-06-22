Una familia murciana pierde su vivienda tras la negativa de la Caja de Ahorros del Mediterráneo a llegar a un acuerdo para evitar su embargo
La Plataforma de Personas Afectadas por la Hipoteca en la Región de Murcia se ha puesto en contacto con la entidad para intentar llegar a un pacto.
FACUA.org
Murcia-22/06/2010
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Plataforma de Personas Afectadas por la Hipoteca en la Región de Murcia ha conocido el caso de una familia murciana que, debido a la actual crisis económica, y a una falta de acuerdo con la entidad financiera, se ve obligada a abandonar su domicilio familiar.
Esta plataf