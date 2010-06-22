Nuestras acciones

Una familia murciana pierde su vivienda tras la negativa de la Caja de Ahorros del Mediterráneo a llegar a un acuerdo para evitar su embargo

La Plataforma de Personas Afectadas por la Hipoteca en la Región de Murcia se ha puesto en contacto con la entidad para intentar llegar a un pacto.

FACUA.org
Murcia-22/06/2010
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Plataforma de Personas Afectadas por la Hipoteca en la Región de Murcia ha conocido el caso de una familia murciana que, debido a la actual crisis económica, y a una falta de acuerdo con la entidad financiera, se ve obligada a abandonar su domicilio familiar.

Esta plataf

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos