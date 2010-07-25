FACUA informa

Boletín semanal número 91
25/07/2010

Endesa devolverá el 2% cobrado por aplicación del nuevo tipo de IVA a facturas emitidas con meses de retraso en varios municipios de Cádiz

FACUA detecta diferencias de hasta el 160% en las tarifas de los autobuses urbanos de 40 ciudades

Competencia multa con 103.000 euros a la emisora de taxis de Córdoba por las 'listas negras' denunciadas por FACUA

Destinia.com promete de forma engañosa devolver el dinero del hotel si llueve en vacaciones

FACUA y la Asociación Nacional de Protésicos Dentales Autónomos firman un convenio de colaboración

El estilo de vida y la salud: el consejo dietético

FACUA pide a Fomento y las CCAA que garanticen los derechos de los pasajeros con inspecciones en los aeropuertos

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