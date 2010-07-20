FACUA pide a Fomento y las CCAA que garanticen los derechos de los pasajeros con inspecciones en los aeropuertos
Valora la inmediata reacción del Gobierno al chantaje de los controladores. Las compañías están obligadas a asistir a los pasajeros con comida, bebida y alojamiento, además de asumir posibles indemnizaciones por daños y perjuicios.
FACUA.org
España-20/07/2010
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FACUA-Consumidores en Acción pide al Ministerio de Fomento y las comunidades autónomas que garanticen los derechos de los pasajeros afectados por la huelga encubierta de controladores.
Así, demanda inspecciones en los aeropuertos para verificar si las aerolínea