Nuestras accionesHuelga encubierta de controladores

FACUA pide a Fomento y las CCAA que garanticen los derechos de los pasajeros con inspecciones en los aeropuertos

Valora la inmediata reacción del Gobierno al chantaje de los controladores. Las compañías están obligadas a asistir a los pasajeros con comida, bebida y alojamiento, además de asumir posibles indemnizaciones por daños y perjuicios.

FACUA.org
España-20/07/2010
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FACUA-Consumidores en Acción pide al Ministerio de Fomento y las comunidades autónomas que garanticen los derechos de los pasajeros afectados por la huelga encubierta de controladores.

Así, demanda inspecciones en los aeropuertos para verificar si las aerolínea

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