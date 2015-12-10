#20D FACUA exige la participación de la sociedad civil en organismos reguladores y de control del fraude
Pide que las organizaciones ciudadanas fiscalicen órganos como la CNMC, la CNMV, la Agencia de Protección de Datos o el Banco de España.
FACUA.org
España-10/12/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción reclama la participación de la sociedad civil organizada en organismos reguladores y con competencias para sancionar prácticas fraudulentas que atenten contra los derechos de los usuarios. Es una de las reivindicaciones de la asociación a