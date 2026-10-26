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'99 fraudes: así nos engañan': Rubén Sánchez presenta este martes en Madrid su nuevo libro junto a Javier Ruiz, autor del prólogo

El acto tendrá lugar a las 17.00 horas en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, con entrada libre hasta completar aforo.

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España-26/10/2026
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El periodista y secretario general de FACUA-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, presenta su nuevo libro 99 fraudes: Así nos engañan este martes 27 de octubre en Madrid. Será en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Com

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