FACUA Cádiz denuncia a un establecimiento de Villamartín por ofrecer chupitos gratis exclusivamente a grupos de mujeres
La asociación considera que la promoción constituye una práctica discriminatoria por razón de género, ya que utiliza a las mujeres como reclamo para su local.
FACUA.org
Cádiz-27/11/2026
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FACUA Cádiz ha denunciado ante el Servicio de Consumo de la Junta de Andalucía al establecimiento de ocio nocturno Café Copas Gold, situado en la Avenida de la Feria, 27, de Villamartín, por difundir una promoción comercial que condicionaba la obtención de una bebida g