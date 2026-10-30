Noche de Halloween: FACUA reclama la realización de controles en las fiestas para garantizar la seguridad de los asistentes
La asociación advierte a ayuntamientos y comunidades autónomas de que deben comprobar que los locales no hayan vendido entradas que superan los aforos, así como cualquier protocolo establecido.
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España-30/10/2026
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Imagen: Agencia EFE.
FACUA-Consumidores en Acción insta un nuevo año a los ayuntamientos y las comunidades autónomas a que realicen controles exhaustivos durante las fiestas de Halloween para garantizar que se cumplen con las medidas de seguridad.
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