Amplían la alerta por la presencia de la toxina cereulida a dos leches de fórmula de la marca Babybio
Hay varios lotes afectados de los productos Babybio Caprea 1 y Babybio Optima 1.
España-06/02/2026
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (Rasff) de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Francia relativa a la posible presencia de cereulida en leches de fórmula de