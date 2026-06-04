Ordenan la retirada de unos cereales de trigo a la venta en Dia y Aldi por la posible presencia de partículas de aluminio
Está afectado el lote 31176 de este producto que se comercializa bajo las marcas Gran Dia y Golden Bridge.
FACUA.org
España-04/06/2026
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (Rasff), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Portugal relativa a la posible presencia de part