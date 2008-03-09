El presidente de FACUA ofrece una de las '100 ideas para mejorar España' que publica 'El País Semanal'
Un experimento en el que han participado desde personajes conocidos de todos los ámbitos hasta personas anónimas que quieren levantar la voz antes de acercarse a las urnas.
FACUA.org
España-09/03/2008
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El presidente de FACUA-Consumidores en Acción, Francisco Sánchez Legrán, ofrece una de las 100 ideas para mejorar España que publica hoy domingo El País Semanal.
«A partir de una iniciativa del presidente de la República Fr