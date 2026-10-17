DENUNCIAMOS A SEIS PORTALES INMOBILIARIOS | Episodio 132 de En Ocasiones Veo Fraudes
Denunciamos a seis portales inmobiliarios por incumplir la legislación en materia de publicidad de alquileres, comienza el juicio del caso Magrudis y te decimos cómo actuar si tienes en tu casa un alimento afectado por una alerta alimentaria.
FACUA.org
España-17/10/2026
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Este sábado 17 de octubre lanzamos el episodio 132 de En Ocasiones Veo Fraudes, el pódcast de FACUA.
Aquí tienes los enlaces para ver/escuchar el episodio:
–