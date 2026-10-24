HUELGA DE COMPRAS | Episodio 133 de En Ocasiones Veo Fraudes
FACUA muestra su apoyo a la huelga general del próximo 11 de noviembre y anima a la ciudadanía a realizar una huelga de compras; te contamos la decisión que ha tomado SOS tras la polémica con el origen de sus arroces, y te explicamos qué debes tener en cuenta de cara a las fiestas de Halloween.
FACUA.org
España-24/10/2026
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Este sábado 24 de octubre lanzamos el episodio 133 de En Ocasiones Veo Fraudes, el pódcast de FACUA.
Aquí tienes los enlaces para ver/escuchar el episodio:
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