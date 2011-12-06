FACUA Andalucía edita una guía sobre comercio electrónico y firma digital
Informa sobre cuestiones principales en la contratación por vía electrónica como las obligaciones previas, desistimiento y medios de pago.
FACUA.org
Andalucía-06/12/2011
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FACUA Andalucía ha editado una guía titulada Comercio electrónico y firma digital. En la misma se informa a los consumidores sobre los derechos en la contratación por vía electrónica.
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