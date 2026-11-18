FACUA asesora a los afectados por el cierre sin previo aviso de las rutas de Plus Ultra
La aerolínea ha suspendido todos los vuelos de conexión que mantiene con Latinoamérica, con la única excepción de Venezuela.
FACUA.org
España-18/11/2026
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FACUA-Consumidores en Acción se encuentra asesorando actualmente a pasajeros afectados por el cierre sin previo aviso de la mayoría de rutas de la aerolínea Plus Ultra, cuyos vuelos se han visto cancelados de un día para otro.
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