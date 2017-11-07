FACUA Castilla-La Mancha publica su 'Memoria 2016'
Finalizó el último año con 5.737 socios y 1.355 consultas y reclamaciones tramitadas. Automoción y telecomunicaciones lideraron como sectores más denunciados por los consumidores.
FACUA.org
Castilla-La Mancha-07/11/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA Castilla-La Mancha finalizó 2016 con un total de 1.355 consultas y reclamaciones tramitadas y 5.737 socios en toda la comunidad. Son dos de los datos recogidos en su memoria anual.
La Memoria 2016 de FACUA Castilla-La Mancha puede descargarse en