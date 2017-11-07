Nuestras accionesEl 100% de sus ingresos provino de las cuotas de sus socios de pleno derecho

FACUA Castilla-La Mancha publica su 'Memoria 2016'

Finalizó el último año con 5.737 socios y 1.355 consultas y reclamaciones tramitadas. Automoción y telecomunicaciones lideraron como sectores más denunciados por los consumidores.

FACUA.org
Castilla-La Mancha-07/11/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Castilla-La Mancha finalizó 2016 con un total de 1.355 consultas y reclamaciones tramitadas y 5.737 socios en toda la comunidad. Son dos de los datos recogidos en su memoria anual.

La Memoria 2016 de FACUA Castilla-La Mancha puede descargarse en

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos