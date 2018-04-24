FACUA Comunidad Valenciana celebra su Asamblea General de Socios
Se aprobaron el balance de cuentas y las actividades realizadas en el ejercicio 2017, así como la propuesta de acciones y del presupuesto previsto para este ejercicio.
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Comunitat Valenciana-24/04/2018
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FACUA Comunidad Valenciana celebró su Asamblea General de Socios el pasado 14 de abril en un acto que tuvo lugar en la nueva sede de la asociación, situada en la Calle Albacete, número 35. Los socios aprobaron por unanimidad el balance de cuentas y la Memoria de Actividades d