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FACUA cuenta ya con organizaciones y delegaciones en doce comunidades autónomas

A sólo un año de su creación, ya tiene con socios en cuarenta y ocho provincias y su Red de Consumidores en Acción cuenta hoy con decenas voluntarios en todo el país.

FACUA.org
España-19/07/2004
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Un año después de su creación, la Federación de Consumidores en Acción (FACUA) cuenta ya con socios en cuarenta y ocho provincias de todas las comunidades autónomas. Asimismo, tiene asociaciones en Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla y Le&oac

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