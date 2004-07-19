FACUA cuenta ya con organizaciones y delegaciones en doce comunidades autónomas
A sólo un año de su creación, ya tiene con socios en cuarenta y ocho provincias y su Red de Consumidores en Acción cuenta hoy con decenas voluntarios en todo el país.
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España-19/07/2004
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Un año después de su creación, la Federación de Consumidores en Acción (FACUA) cuenta ya con socios en cuarenta y ocho provincias de todas las comunidades autónomas. Asimismo, tiene asociaciones en Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla y Le&oac