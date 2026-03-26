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FACUA CV participa en la reunión periódica de la Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública del País Valencià

Las organizaciones relataron las situaciones a las que se enfrentan en sus departamentos de salud, dibujando un cuadro de deterioro sistemático de la sanidad pública valenciana.

FACUA.org
Comunitat Valenciana-26/03/2026

FACUA Comunitat Valenciana participó el pasado 23 de marzo en la reunión periódica de la Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública del País Valencià, con la asistencia presencial y telemática de representantes de organizaciones sindicales, plataformas territoriales, entidades de consumido

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