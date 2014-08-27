FACUA detecta diferencias de precios de hasta el 1.036% entre clínicas dentales por un mismo tratamiento
Una extracción básica de una pieza molar puede llegar a costar desde 22 hasta 250 euros, según cuál sea la clínica odontológica que la realice.
FACUA.org
España-27/08/2014
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