Nuestras accionesEstudio a nivel nacional en 150 centros de 14 ciudades

FACUA detecta diferencias de precios de hasta el 1.036% entre clínicas dentales por un mismo tratamiento

Una extracción básica de una pieza molar puede llegar a costar desde 22 hasta 250 euros, según cuál sea la clínica odontológica que la realice.

FACUA.org
España-27/08/2014
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Después de comparar los resultados obtenidos en el estudio realizado sobre precios estimados de cuatro habituales tratamientos odontológicos en 150 clínicas dentales de catorce ciudades, FACUA-Consumidores en Acción ha detectado en algunos de los casos diferencias que

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