FACUA exige al Gobierno que paralice la venta de coches del Grupo Volkswagen con irregularidades en CO2
La multinacional alemana hace públicos los modelos de Seat, Audi, Volkswagen y Skoda para 2016 afectados por este nuevo fraude en todo el mundo.
FACUA.org
España-17/11/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción exige al Gobierno que paralice la venta de coches del Grupo Volkswagen afectados por las irregularidades en las emisiones de dióxido de carbono (CO2) después de que la multinacional alemana haya admitido que, además del fraude de las emisio