FACUA lanza 15 reivindicaciones a los partidos políticos de cara a las elecciones europeas
Advierte de que la falta de competencia y la existencia de oligopolios en los sectores liberalizados hace necesaria la regulación de precios máximos en servicios básicos y de interés general así como medidas eficaces para el control del fraude.
FACUA.org
Europa-19/03/2014
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