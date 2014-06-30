FACUA logra que la Junta deje de reclamar la devolución de la ayuda a una dependiente antes de fallecer
El Servicio Andaluz de Empleo instaba a la usuaria a reintegrar los 2.000 euros empleados para contratar a una persona que atendió a la madre con alzheimer hasta su muerte.
FACUA.org
España-30/06/2014
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"La Junta pretendía que devolviéramos más de 2.000 euros que usamos correctamente para atender a mi madre enferma"
María Falcón, socia de FACUA-Consumidores en Acción, ha conseguido mantener la ayuda para la contratación de una persona que cuidaba de su madre en Sevilla, tras la reclamación de la subvención por parte de la Junta de Andalucía. L