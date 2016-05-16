FACUA publica su 'Memoria 2015', el año de mayor crecimiento de toda su historia
Finalizó el año con más de 182.000 socios. La cifra de reclamaciones tramitadas por sus equipos jurídicos casi se triplicó con respecto al ejercicio anterior.
FACUA.org
España-16/05/2016
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FACUA-Consumidores en Acción finalizó el año pasado con más de 182.000 socios en el conjunto del territorio nacional. Éste es uno de los datos que aporta su memoria de 2015, el año de mayor crecimiento en toda su historia, en el que aumentó en m&aa