FACUA se suma un nuevo año a las movilizaciones del 8M y exige más avances para alcanzar una igualdad real y total

La asociación denuncia que actualmente sigue utilizando aún la imagen y el cuerpo de la mujer como reclamo para vender productos y servicios, y pide a la sociedad que se mantenga vigilante para denunciar estos comportamientos.

España-06/03/2026

FACUA-Consumidores en Acción se suma un año más a la lucha feminista y a las movilizaciones por el 8M, Día Internacional de la Mujer, y exige a los poderes públicos, el sector empresarial y a la sociedad en su conjunto que se comprometan con la eliminación de la discriminación laboral, económica

