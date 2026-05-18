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FACUA Sevilla asesora a los afectados por el cierre de la empresa de placas solares Lorenzo Energías Renovables

Hay afectados que han perdido la subvención porque la empresa no ha aportado la documentación que le fue requerida por parte de la administración.

FACUA.org
Sevilla-18/05/2026

FACUA Sevilla advierte del cierre sin previo aviso de Lorenzo Energías Renovables SL, empresa titular de Grupo Pulet dedicada a la venta de placas solares y a las instalaciones fotovoltaicas.

La asociación ya está asesorando a afectados que han contratado instalaciones solares con esta

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