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FACUA Cádiz recibe un aluvión de consultas sobre la implantación de zonas verdes y naranjas en distintos barrios de la capital

La asociación lamenta que la medida no se haya debatido en la Mesa de Movilidad, un órgano que el actual equipo de gobierno no ha convocado en ninguna ocasión.

FACUA.org
Cádiz-30/06/2026

FACUA Cádiz está recibiendo múltiples consultas sobre las medidas implementadas por el Ayuntamiento de Cádiz para, según se ha presentado, «mejorar el aparcamiento en la ciudad favoreciendo a los residentes». Las personas que han acudido a la asociación muestr

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