FACUA denuncia a Click Rent por obligar a pagar fianzas de hasta 4.000 euros para alquilar un coche si no se posee una tarjeta de embarque
Esta empresa impone unas condiciones económicas más gravosas a determinados consumidores únicamente por no disponer de un vuelo asociado a la reserva.
FACUA.org
España-30/06/2026
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Click Rent SL ante el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 por aplicar condiciones de contratación distintas a la hora de alquilar un vehículo en función de si el cliente presenta o no una tarjeta de embarq