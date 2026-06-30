Nadie atiende el teléfono: FACUA presenta su quinta denuncia contra la compañía de telecos de Bertín Osborne
El número habilitado por Española de Telefonía para atender a los consumidores no permite en ningún momento hablar con un operador.
FACUA.org
España-30/06/2026
FACUA-Consumidores en Acción ha vuelto a denunciar a la compañía de telecomunicaciones de Bertín Osborne, esta vez por vulnerar la Ley de Servicios de Atención a la Clientela al ofrecer un número de teléfono fijo atendido exclusivamente por una máquina