Nuestras acciones

FACUA Sevilla celebra su 36ª Asamblea General de Socios

Más de 10.000 sevillanos acudieron a la asociación a realizar consultas y reclamaciones en 2015, un máximo histórico.

FACUA.org
Sevilla-30/03/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Sevilla celebra el jueves 31 de marzo su 36ª Asamblea General de Socios. El acto tendrá lugar a partir de las 18.00 horas en primera convocatoria y a las 18.30horas en segunda, en el Centro Social Polivalente Hogar Virgen de los Reyes sito en Fray Isidoro de Sevilla 1.

En

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos