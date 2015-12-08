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FACUA Sevilla informa sobre el Sistema Arbitral de Consumo en el marco de una campaña

Explica las características, ámbito de aplicación y pasos del procedimiento de este instrumento extrajudicial de resolución de conflictos.

FACUA.org
Sevilla-08/12/2015
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FACUA Sevilla ofrece información sobre el Sistema Arbitral de Consumo en el marco de una campaña informativa financiada por la Dirección General de Economía y Comercio del Ayuntamiento de Sevilla.

La asociación explica las características, á

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