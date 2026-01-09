FACUA supera las 1.000 donaciones en su crowdfunding tras el brutal recorte de Consumo en las ayudas para la lucha contra el fraude
Para ayudar a la asociación, los consumidores pueden hacer su donación por Bizum (selecciona "Donar a ONG" e introduce el código 13218), por transferencia a la cuenta ES2921030738200030005993 o con tarjeta a través de la web FACUA.org/donaciones.
FACUA.org
España-09/01/2026
FACUA-Consumidores en Acción ha superado las 1.000 donaciones en los primeros 10 días del crowdfunding que ha puesto en marcha tras el brutal recorte que le ha aplicado el Ministerio de Consumo en las ayudas que otorga a las asociaciones de consumidores para la lucha contra el fraude.</