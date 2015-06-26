La comisaria de Consumo evita aclarar si adoptará medidas para proteger a los consumidores más vulnerables
Preguntada por FACUA, Vera Jourová tan sólo indica que la legislación de la UE sobre consumo se revisará el año que viene para que los usuarios tengan más información cuando contratan a un proveedor de energía.
FACUA.org
Europa-26/06/2015
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Vera Jourová, comisaria europea de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género.
Vera Jourová, comisaria europea de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, evitó responder a las preguntas de FACUA-Consumidores en Acción sobre las medidas tomadas o previstas por el organismo que ella dirige para proteger a los consumidores más vul