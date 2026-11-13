La inmobiliaria se desentendió de la reparación: FACUA logra que le abone 1.500 euros de una factura de agua tras un fallo del termo
Emasesa se puso en contacto con el afectado para indicarle que había una fuga constante en su domicilio que iba a elevar considerablemente el importe del recibo.
FACUA.org
Sevilla-13/11/2026
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FACUA Sevilla ha logrado que la inmobiliaria Nestar abone a uno de sus socios los 1.500 euros que tuvo que pagar de una factura de agua después de que un fallo del termo eléctrico provocara una fuga y la agencia se desentendiera de la reparación.